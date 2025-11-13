Saison culturelle Blu Wulú, fanfare multiculturelle Rue Louis Jouvet Vorey
Saison culturelle Blu Wulú, fanfare multiculturelle Rue Louis Jouvet Vorey vendredi 12 juin 2026.
Vorey
Saison culturelle Blu Wulú, fanfare multiculturelle
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Plongez dans l’univers enivrant de Blu Wulú! Ce collectif unique rassemble 10 musiciennes passionné-es, chacun e apportant sa culture et son style pour créer un festin musical irrésistible. Tout public.
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
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English :
Immerse yourself in the intoxicating world of Blu Wulú! This unique collective brings together 10 passionate musicians, each bringing her own culture and style to create an irresistible musical feast. All audiences.
L’événement Saison culturelle Blu Wulú, fanfare multiculturelle Vorey a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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