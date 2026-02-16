Brocante et vide-greniers des commerçants

La coulée verte Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’association des artisans et commerçants de Vorey organise sa brocante et vide-greniers toute la journée.

Exposants, pensez à vous inscrire.

.

La coulée verte Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes voreycommerces@gmail.com

English :

The Association des Artisans et Commerçants de Vorey organizes an all-day flea market and garage sale.

Exhibitors, please register.

L’événement Brocante et vide-greniers des commerçants Vorey a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay