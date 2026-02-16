Brocante et vide-greniers des commerçants Vorey
Brocante et vide-greniers des commerçants Vorey vendredi 8 mai 2026.
Brocante et vide-greniers des commerçants
La coulée verte Vorey Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’association des artisans et commerçants de Vorey organise sa brocante et vide-greniers toute la journée.
Exposants, pensez à vous inscrire.
La coulée verte Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes voreycommerces@gmail.com
English :
The Association des Artisans et Commerçants de Vorey organizes an all-day flea market and garage sale.
Exhibitors, please register.
L’événement Brocante et vide-greniers des commerçants Vorey a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay