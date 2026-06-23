Concert-spectacle Block Party Vorey
mardi 28 juillet 2026 · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Concert-spectacle Block Party
Place des Moulettes Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Concert-spectacle avec Radio Kaizman. Une fête de rue au groove hip hop, soul et funk.
Des blocs de bois modulables forment un décor évolutif et animent la scène, tandis que le public danse lors d’un final en soul-train .
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Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 05 23 73
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English :
Concert and performance with Radio Kaizman. A street party with hip-hop, soul, and funk beats.
Modular wooden blocks form an ever-changing set and bring the stage to life, while the audience dances during a “soul train” finale.
L’événement Concert-spectacle Block Party Vorey a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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