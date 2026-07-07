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AGENDA · Le Havre

Atelier Les P’tits Artistes Médiathèque de Cauvriauville Le Havre

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque de Cauvriauville · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Cauvriauville
Adresse
40 Rue Jules Vallès
Ville
76610 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier Les P’tits Artistes

Médiathèque de Cauvriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Passez un moment privilégié avec votre enfant autour du dessin et de la peinture ! Parce que les tout petits aussi ont du talent. Une feuille blanche, des couleurs patouillez sans complexe et repartez avec vos chefs-d’œuvre ! Pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte Sur inscription   .

Médiathèque de Cauvriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00 

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English : Atelier Les P’tits Artistes

L’événement Atelier Les P’tits Artistes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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