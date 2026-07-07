Atelier Les P’tits Artistes Médiathèque de Cauvriauville Le Havre
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque de Cauvriauville · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Les P’tits Artistes
Médiathèque de Cauvriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Passez un moment privilégié avec votre enfant autour du dessin et de la peinture ! Parce que les tout petits aussi ont du talent. Une feuille blanche, des couleurs patouillez sans complexe et repartez avec vos chefs-d’œuvre ! Pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte Sur inscription .
Médiathèque de Cauvriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
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English : Atelier Les P’tits Artistes
L’événement Atelier Les P’tits Artistes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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