Atelier Les reptiles des Mauges organisé par la LPO Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Atelier Les reptiles des Mauges organisé par la LPO Beaupréau Beaupréau-en-Mauges samedi 6 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Atelier Les reptiles des Mauges organisé par la LPO
Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Initiez-vous à la protection des reptiles avec la LPO d’Anjou !
Même s’ils inspirent souvent la crainte, les reptiles sont pourtant très discrets et pacifiques. Comme répulsion rime souvent avec fascination, venez découvrir lézards, couleuvres et vipères pour apprendre à les aimer et à les protéger. .
Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 44 22 anjou@lpo.fr
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English :
Learn how to protect reptiles with the LPO d’Anjou!
L’événement Atelier Les reptiles des Mauges organisé par la LPO Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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