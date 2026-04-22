Atelier Les reptiles des Mauges organisé par la LPO Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Atelier Les reptiles des Mauges organisé par la LPO

Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Initiez-vous à la protection des reptiles avec la LPO d’Anjou !

Même s’ils inspirent souvent la crainte, les reptiles sont pourtant très discrets et pacifiques. Comme répulsion rime souvent avec fascination, venez découvrir lézards, couleuvres et vipères pour apprendre à les aimer et à les protéger. .

Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 44 22 anjou@lpo.fr

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English :

Learn how to protect reptiles with the LPO d’Anjou!

L’événement Atelier Les reptiles des Mauges organisé par la LPO Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges