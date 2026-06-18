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Atelier lino-gravure Atelier-Boutique Plougasnou

Atelier lino-gravure Atelier-Boutique Plougasnou mercredi 19 août 2026.

Lieu : Atelier-Boutique

Adresse : 20 Rue François Charles

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plougasnou

Atelier lino-gravure

Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Solenn vous propose un tendre moment en famille. Vous pourrez choisir et tirer votre lino-gravure, y apporter votre petit mot, dessin et en faire une cartes ou encore une déco… Solenn vous présentera la taille d’épargne, atelier de découverte de la gravure aux gouges sur linoleum. Pour tous, à partir de 10 ans.   .

Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63 

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English :

L’événement Atelier lino-gravure Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX

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