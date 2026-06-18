Atelier lino-gravure Atelier-Boutique Plougasnou
Atelier lino-gravure Atelier-Boutique Plougasnou mercredi 19 août 2026.
Plougasnou
Atelier lino-gravure
Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Solenn vous propose un tendre moment en famille. Vous pourrez choisir et tirer votre lino-gravure, y apporter votre petit mot, dessin et en faire une cartes ou encore une déco… Solenn vous présentera la taille d’épargne, atelier de découverte de la gravure aux gouges sur linoleum. Pour tous, à partir de 10 ans. .
Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63
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English :
L’événement Atelier lino-gravure Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX
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