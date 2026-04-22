Atelier Linogravure en plaques de Lego Duo Fête des mères Calice & Mandibule Le Havre

Le Havre

Atelier Linogravure en plaques de Lego Duo Fête des mères

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Graver autrement, jouer sérieusement

Et si vos outils de gravure devenaient… des Lego ?

Pour la fête des mères, Kaelyne vous invite à explorer la linogravure d’une façon inattendue, ludique et adaptée aux enfants en utilisant des plaques Lego comme matrices d’impression. Leurs reliefs géométriques, leurs picots, leurs assemblages créent des textures uniques et surprenantes qu’aucune gouge ne pourrait reproduire.

Pendant 1h30, on assemble, on encre, on presse, on découvre, et on s’émerveille du résultat !

Un atelier pensé pour les duos parents-enfants, pour créer côte à côte, jouer avec la matière sans prise de tête… et repartir avec une œuvre originale à chérir ensemble, pour la fêtes des mamans !

Parce que le plus beau des cadeaux, c’est parfois celui qu’on fabrique à deux.

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Linogravure en plaques de Lego Duo Fête des mères

L’événement Atelier Linogravure en plaques de Lego Duo Fête des mères Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie