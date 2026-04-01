Saint-Pardoux-Morterolles

Atelier linogravure

5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Atelier linogravure impressionnez vous !

Pour les adultes et les jeunes à partir de 8 ans.

Participation libre et consciente.

Sur inscription. .

5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 97 61 60 comjolu@yahoo.fr

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English : Atelier linogravure

L’événement Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Creuse Sud Ouest