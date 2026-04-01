Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles
Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles dimanche 26 avril 2026.
Saint-Pardoux-Morterolles
Atelier linogravure
5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Atelier linogravure impressionnez vous !
Pour les adultes et les jeunes à partir de 8 ans.
Participation libre et consciente.
Sur inscription. .
5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 97 61 60 comjolu@yahoo.fr
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English : Atelier linogravure
L’événement Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Creuse Sud Ouest
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