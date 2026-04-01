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Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles

Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles

Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 5 Rue de la Fontaine

Ville : 23400 Saint-Pardoux-Morterolles

Département : Creuse

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Pardoux-Morterolles

Atelier linogravure

5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Atelier linogravure impressionnez vous !
Pour les adultes et les jeunes à partir de 8 ans.
Participation libre et consciente.
Sur inscription.   .

5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 97 61 60  comjolu@yahoo.fr

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English : Atelier linogravure

L’événement Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Creuse Sud Ouest

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