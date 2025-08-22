Circuit Pédestre N°56 « Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles » Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Circuit Pédestre N°56 « Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles » Saint-Pardoux-Morterolles Creuse vendredi 1 mai 2026.
Circuit Pédestre N°56 Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles A pieds Difficulté moyenne
Circuit Pédestre N°56 Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles 23400 Saint-Pardoux-Morterolles Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 2610.0 Tarif :
Difficulté moyenne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit Pédestre N°56 Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles
Deutsch : Circuit Pédestre N°56 Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles
Italiano :
Español : Circuit Pédestre N°56 Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine