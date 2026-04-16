Saint-Pardoux-Morterolles

Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion

église Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Créée en 2014, la chorale de Bourganeuf, Les Voix du Thaurion , réunit des choristes femmes et hommes sous la direction de leur Chef de Chœur, Thierry Meunier.

Réparti en quatre pupitres (basse, ténor, alto et soprane), le groupe explore a cappella et en polyphonie à 3, 4, ou même 5 voix des chants d’origines très diverses, et de toutes époques. .

église Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 28 40 88

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English : Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion

L’événement Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest