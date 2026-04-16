Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles
Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles samedi 9 mai 2026.
Saint-Pardoux-Morterolles
Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion
église Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Créée en 2014, la chorale de Bourganeuf, Les Voix du Thaurion , réunit des choristes femmes et hommes sous la direction de leur Chef de Chœur, Thierry Meunier.
Réparti en quatre pupitres (basse, ténor, alto et soprane), le groupe explore a cappella et en polyphonie à 3, 4, ou même 5 voix des chants d’origines très diverses, et de toutes époques. .
église Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 28 40 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion
L’événement Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Saint-Pardoux-Morterolles (Creuse)
- Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles 26 avril 2026
- Circuit Pédestre N°57 « Le Puy de Pétru » Saint-Pardoux-Morterolles Creuse 1 mai 2026
- Circuit Pédestre N°56 « Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles » Saint-Pardoux-Morterolles Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre N°23 CC: « Sentier de découverte de la tourbière de l’étang du Bourdeau » Saint-Pardoux-Morterolles Creuse 1 mai 2026
- Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau Saint-Pardoux-Morterolles 7 juillet 2026