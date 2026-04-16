Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles

Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles

Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles samedi 9 mai 2026.

Adresse : église

Ville : 23400 Saint-Pardoux-Morterolles

Département : Creuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Pardoux-Morterolles

Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion

église Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Créée en 2014, la chorale de Bourganeuf, Les Voix du Thaurion , réunit des choristes femmes et hommes sous la direction de leur Chef de Chœur, Thierry Meunier.

Réparti en quatre pupitres (basse, ténor, alto et soprane), le groupe explore a cappella et en polyphonie à 3, 4, ou même 5 voix des chants d’origines très diverses, et de toutes époques.   .

église Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 28 40 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion

L’événement Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Saint-Pardoux-Morterolles (Creuse)