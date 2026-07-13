Atelier lithographie Les Petites Écuries Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 18:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif solidaire : 70 € / Tarif réduit : 78 € / Tarif plein : 86 € Réservation sur Hello Asso Tarifs* :— tarif solidaire : 70 €— tarif réduit : 78 €— tarif plein : 86 € *Afin d’assurer une juste rémunération du travail des artistes et artisan.es, nous vous demandons une participation financière pour assister à ces ateliers. Une grille tarifaire a été établie pour permettre à chacun.e de se situer et de choisir le tarif qui correspond le mieux à sa situation, selon ses moyens. Choisir le tarif plein est une façon de soutenir l’association Les Factotum et le travail de ses membres. Il nous permet aussi de proposer des tarifs réduits et solidaires pour les personnes qui en ont besoin.— Tarif solidaire (par exemple : Carte blanche, bénéficiaires du RSA)— Tarif réduit (par exemple : Étudiant.es, moins de 26 ans, demandeur·euses d’emploi, famille nombreuse, seniors)— Tarif plein Adulte

Cet atelier est pensé comme une initiation à la lithographie par l’expérimentation physique et chimique sur des pierres calcaires. Les participant·es préparent le support hydrophile (la pierre calcaire) et dessinent avec des matériaux hydrophobes (huiles etc). Ils/Elles mouillent et encrent la pierre puis impriment la composition sur du papier.Conditions :- Nombre : jusqu’à 6 personnes- Durée : 3 heures- Date : mercredi 15/07 (18h-21h)

Les Petites Écuries Nantes 44000

https://lespetitesecuriesnantes.fr/%C3%A9t%C3%A9-2026-ateliers-transmission-savoir-faire



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