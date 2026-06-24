Atelier Lug’Créa linogravure Rue des Augustins Loudun
Atelier Lug’Créa linogravure Rue des Augustins Loudun mardi 28 juillet 2026.
Loudun
Atelier Lug’Créa linogravure
Rue des Augustins La Soupape Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Atelier suivi de l’impression au Musée Renaudot
Les créations seront exposées
au festival les vendredi 21 et samedi 22 août
Gratuit Sur inscription
Association La Nouvelle Aire .
Rue des Augustins La Soupape Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 67 75 79
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English : Atelier Lug’Créa linogravure
L’événement Atelier Lug’Créa linogravure Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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