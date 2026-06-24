Atelier Lug’Créa linogravure Rue des Augustins Loudun

Loudun

Atelier Lug’Créa linogravure

Rue des Augustins La Soupape Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Atelier suivi de l’impression au Musée Renaudot

Les créations seront exposées

au festival les vendredi 21 et samedi 22 août

Gratuit Sur inscription

Association La Nouvelle Aire .

Rue des Augustins La Soupape Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 67 75 79

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English : Atelier Lug’Créa linogravure

L’événement Atelier Lug’Créa linogravure Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais