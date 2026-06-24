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Atelier Lug’Créa linogravure Rue des Augustins Loudun

Atelier Lug’Créa linogravure Rue des Augustins Loudun

Atelier Lug’Créa linogravure Rue des Augustins Loudun mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Rue des Augustins
Adresse
La Soupape
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
Gratuit

Loudun

Atelier Lug’Créa linogravure

Rue des Augustins La Soupape Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Atelier suivi de l’impression au Musée Renaudot
Les créations seront exposées
au festival les vendredi 21 et samedi 22 août
Gratuit Sur inscription
Association La Nouvelle Aire   .

Rue des Augustins La Soupape Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 67 75 79 

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English : Atelier Lug’Créa linogravure

L’événement Atelier Lug’Créa linogravure Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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