Atelier Lutherie sauvage CaféMusic Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · CaféMusic · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Atelier Lutherie sauvage
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le temps d’une journée, retrouvez vous en famille autour de la fabrication d’instruments de musique en matériaux de récupération.
Redécouvrez l’intérêt du recyclage, du faire soi-même et de l’accessibilité de la musique en tant que créateur
Plus d’informations sur
https://www.virus-prod.com/ateliers-de-lutherie-sauvage
Atelier de lutherie sauvage et initiation au sound-painting* en fin de journée.
Ouvert à tous à partir de 8 ans, les non-bricoleurs et non-musiciens sont les bienvenus !
Gratuit sur inscription (nombre de places limité), réservé aux adhérents du CaféMusic et de la MEC .
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
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English :
L’événement Atelier Lutherie sauvage Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan
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