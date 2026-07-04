Atelier Lutherie sauvage CaféMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Atelier Lutherie sauvage

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’une journée, retrouvez vous en famille autour de la fabrication d’instruments de musique en matériaux de récupération.

Redécouvrez l’intérêt du recyclage, du faire soi-même et de l’accessibilité de la musique en tant que créateur

Plus d’informations sur

https://www.virus-prod.com/ateliers-de-lutherie-sauvage

Atelier de lutherie sauvage et initiation au sound-painting* en fin de journée.

Ouvert à tous à partir de 8 ans, les non-bricoleurs et non-musiciens sont les bienvenus !

Gratuit sur inscription (nombre de places limité), réservé aux adhérents du CaféMusic et de la MEC .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

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English :

L’événement Atelier Lutherie sauvage Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan