Atelier “Ma roue du cycle de vie”, Musée des papillons, Saint-Quentin
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des papillons · Saint-Quentin
Informations pratiques
Atelier “Ma roue du cycle de vie” Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée des papillons Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cet atelier consiste à fabriquer une roue sur le cycle de vie du papillon ou de l’abeille. Penses-tu en connaître suffisamment sur eux ? Viens construire ta roue et repars avec de nouvelles connaissances lors de ta visite ! Un moment amusant, éducatif et plein de découvertes à partager.
Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.
Cet atelier consiste à fabriquer une roue sur le cycle de vie du papillon ou de l’abeille. Penses-tu en connaître suffisamment sur eux ? Viens construire ta roue et repars avec de nouvelles lors de !…
©Ville de Saint-Quentin
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