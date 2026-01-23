Atelier macramé pour les enfants A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

Atelier macramé pour les enfants

A la médiathèque La Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-04-01 11:30:00

2026-04-01

Atelier macramé pour enfants à la médiathèque de Lannemezan.

Gratuit, inscription obligatoire au 05 62 99 13 50 ou mediatheque@mairie-lannemezan.fr

.

English :

Macramé workshop for children at Lannemezan media library.

Free, registration required on 05 62 99 13 50 or mediatheque@mairie-lannemezan.fr

