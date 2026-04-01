Concert Los Dos Au Francaro Lannemezan

Lannemezan

Concert Los Dos

Au Francaro 276 Rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Programme varié pour vous faire danser allant de la musique Soul au Rythm & Blues, du Funk au Ska, du Rockabilly au Rock pour les premiers sets et un dernier consacré au célèbre groupe Toulousain des années 90 The Fly & The Tox .

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Au Francaro 276 Rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 38 34

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English :

A varied program to get you dancing, from Soul to Rhythm & Blues, from Funk to Ska, from Rockabilly to Rock for the first sets and a last one dedicated to the famous 90’s band from Toulouse The Fly & The Tox .

L’événement Concert Los Dos Lannemezan a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65