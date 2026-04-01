Concert Los Dos Au Francaro Lannemezan
Concert Los Dos Au Francaro Lannemezan samedi 18 avril 2026.
Lannemezan
Concert Los Dos
Au Francaro 276 Rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Programme varié pour vous faire danser allant de la musique Soul au Rythm & Blues, du Funk au Ska, du Rockabilly au Rock pour les premiers sets et un dernier consacré au célèbre groupe Toulousain des années 90 The Fly & The Tox .
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Au Francaro 276 Rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 38 34
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English :
A varied program to get you dancing, from Soul to Rhythm & Blues, from Funk to Ska, from Rockabilly to Rock for the first sets and a last one dedicated to the famous 90’s band from Toulouse The Fly & The Tox .
L’événement Concert Los Dos Lannemezan a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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