Théâtre Classique Bérénice de Jean Racine A la salle des fêtes Lannemezan

Théâtre Classique Bérénice de Jean Racine A la salle des fêtes Lannemezan jeudi 16 avril 2026.

Théâtre Classique Bérénice de Jean Racine

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Adaptation de BERENICE de Jean Racine, par la compagnie Le Bruit des Gens en résidence en 2025 au PARI à Tarbes. Le jeu se concentre sur 3 personnages Bérénice, Titus et Antiochus . La pièce est jouée en Bi-frontal (Un classique d’une déconcertante modernité).

Arrêtons un moment … La pièce Bérénice commence comme ça.

Comme une suspension proposée afin de mieux observer là où le monde penche…

La langue des états amoureux qui cherchent à s’exprimer, se cogne ici à la langue de l’État Rome dont la décision est sans appel Pas de reine étrangère ! . Bérénice la juive, Titus le Romain et Antiochus l’Arabe nous voilà devant une triangulation amoureuse aux contours géopolitiques retors…

Tarifs 12€ Normal, 8€ réduit (moins de 18 ans, minimas sociaux), gratuit moins de 12 ans

Renseignements et réservation 05 62 99 13 59 / serviceculturel@mairie-lannemezan.fr .

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr

English :

Adaptation of Jean Racine’s BERENICE, by the Le Bruit des Gens company in residence in 2025 at PARI in Tarbes. The play focuses on 3 characters: Berenice, Titus and Antiochus. The play is performed in Bi-frontal (a disconcertingly modern classic).

« Let’s stop for a moment? This is how Bérénice begins.

Like a suggested suspension to better observe where the world is tilting?

The language of states in love seeking to express themselves collides here with the language of the state of Rome, whose decision is final: « No foreign queen! Berenice the Jew, Titus the Roman and Antiochus the Arab: a triangulation of love with twisted geopolitical contours?

German :

Adaptation von BERENICE von Jean Racine, von der Compagnie Le Bruit des Gens, die 2025 im PARI in Tarbes residiert. Das Spiel konzentriert sich auf drei Charaktere: Bérénice, Titus und Antiochus. Das Stück wird in Bi-Front gespielt (ein Klassiker von verblüffender Modernität).

« Lassen Sie uns einen Moment innehalten »? Das Stück Bérénice beginnt so.

Wie eine Unterbrechung, um besser beobachten zu können, wohin sich die Welt neigt?

Die Sprache der verliebten Staaten, die sich auszudrücken versuchen, stößt hier auf die Sprache des Staates Rom, dessen Entscheidung unwiderruflich ist: « Keine ausländische Königin! Berenice, die Jüdin, Titus, der Römer, und Antiochus, der Araber: Wir stehen vor einer Liebesdreiecksbeziehung mit verdrehten geopolitischen Konturen

Italiano :

Adattamento di BERENICE di Jean Racine, realizzato dalla compagnia Le Bruit des Gens in residenza nel 2025 al PARI di Tarbes. L’opera è incentrata su 3 personaggi: Berenice, Tito e Antioco. L’opera è rappresentata in bi-frontale (un classico moderno e sconcertante).

« Fermiamoci un attimo? Così inizia Bérénice.

Come una sospensione suggerita per osservare meglio dove si inclina il mondo?

Il linguaggio degli Stati innamorati che cercano di esprimersi si scontra qui con quello dello Stato di Roma, la cui decisione è definitiva: « Nessuna regina straniera! Berenice l’ebrea, Tito il romano e Antioco l’arabo: ecco una triangolazione d’amore dai contorni geopolitici contorti?

Espanol :

Adaptación de BERENICE de Jean Racine, por la compañía Le Bruit des Gens en residencia en 2025 en el PARI de Tarbes. La obra se centra en 3 personajes: Berenice, Tito y Antíoco. La obra se representa en bi-frontal (un clásico desconcertantemente moderno).

« Detengámonos un momento.. Así comienza Berenice.

¿Como una suspensión sugerida para observar mejor hacia dónde se inclina el mundo?

El lenguaje de los Estados enamorados que buscan expresarse choca aquí con el lenguaje del Estado de Roma, cuya decisión es definitiva: « ¡Nada de reina extranjera! Berenice la judía, Tito el romano y Antíoco el árabe: he aquí una triangulación del amor con contornos geopolíticos retorcidos?

L’événement Théâtre Classique Bérénice de Jean Racine Lannemezan a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65