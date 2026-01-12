Soirée karaoké dansant Au Vestiaire café Lannemezan
Soirée karaoké dansant Au Vestiaire café Lannemezan vendredi 17 avril 2026.
Soirée karaoké dansant
Au Vestiaire café 87 Rue Alsace-Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
2026-04-17
Soirée karaoké avec Gilles.
Encore une grande soirée, c’est sûr !
Au Vestiaire café 87 Rue Alsace-Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 19 37
English :
Karaoke night with Gilles.
Another great evening, for sure!
