Atelier Maison des parents Rallye des Gourmandises Maison des Parents Riscle

Riscle

Atelier Maison des parents Rallye des Gourmandises

Maison des Parents 1 Lotissement du Bourdalat Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

La CCAA souhaite favoriser l’accès de tous les parents à une offre de soutien à la parentalité de proximité, à travers notamment le développement de lieux ressources et ainsi promouvoir une prise en charge globale de l’accompagnement des parents en regroupant la réponse parentalité pour la rendre plus lisible et avec une attention plus particulière aux familles isolées et précaires.

Cet espace propose une palette diversifiée de services spécialisés dans l’accompagnement à la parentalité pour tout public de tout âge, avec des familles qui subissent la ruralité, bien souvent originaires du territoire et qui peuvent rencontrer un problème de mobilité.

Programme de l’atelier

Les chocolats ont à nouveau disparu. Venez résoudre les enquêtes, afin d’aider Pralinette à les retrouver. Peut-être partagera-t-elle son trésor avec vous ?

Ouvert aux enfants dès 3 ans.

Animé par Marine

Sur inscription auprès de Marine

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Maison des Parents 1 Lotissement du Bourdalat Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 84 65 19 70 maisondesparents@armagnacadour.fr

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English :

The CCAA wishes to promote access for all parents to local parenting support services, in particular through the development of resource centers, and thus to promote a comprehensive approach to parenting support by grouping together parenting services to make them easier to understand, with a particular focus on isolated and disadvantaged families.

The center offers a wide range of specialized parenting support services for people of all ages, with families who live in rural areas, often from the region, and who may have mobility problems.

Workshop program

The chocolates have disappeared again. Come and help Pralinette find them. Perhaps she’ll share her treasure with you?

Open to children aged 3 and over.

Hosted by Marine

Please register with Marine

L’événement Atelier Maison des parents Rallye des Gourmandises Riscle a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65