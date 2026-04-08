Atelier mandala Bourbonne-les-Bains
Atelier mandala Bourbonne-les-Bains mercredi 8 avril 2026.
Bourbonne-les-Bains
Atelier mandala
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-27 2026-06-17
Tout public
Apprendre à créer soi-même des mandalas peut réduire le stress, favorise la relaxation. Les couleurs et les motifs géométriques répétitifs apaisent l’esprit et lui permettent de se reposer des pensées parasites. En sollicitant l’attention, la mémoire, la perception visuelle, la motricité fine et la créativité, le mandala stimule les capacités cognitives. Sa pratique réduit l’anxiété et aide à se détendre, quel que soit son niveau artistique. Animé par Rachel Pioche .
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier mandala Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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