Bourbonne-les-Bains

Atelier mandala

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-27 2026-06-17

Tout public

Apprendre à créer soi-même des mandalas peut réduire le stress, favorise la relaxation. Les couleurs et les motifs géométriques répétitifs apaisent l’esprit et lui permettent de se reposer des pensées parasites. En sollicitant l’attention, la mémoire, la perception visuelle, la motricité fine et la créativité, le mandala stimule les capacités cognitives. Sa pratique réduit l’anxiété et aide à se détendre, quel que soit son niveau artistique. Animé par Rachel Pioche .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier mandala Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Bourbonne-les-Bains