Atelier Mandala MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Atelier Mandala

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Venez dessiner votre Mandala et le colorier en noir & blanc ou en couleurs !

Informations

A partir de 6 ans

Gratuit

Ouvert à tous

A partir de 6 ans. Gratuit. .

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

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English :

In the heart of the Augustins cultural and tourist hub, a rich and accessible program awaits you all, blending heritage, artistic creation, and immersive experiences.

Come draw your own mandala and color it in black and white or in color!

Information

Ages 6 and up

Free

Open to everyone

L’événement Atelier Mandala Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65