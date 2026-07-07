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Atelier Mandala MARCIAC Marciac

mardi 7 juillet 2026 · MARCIAC · Marciac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
MARCIAC
Adresse
10 Bis rue du Chevalier d'Antras
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
Gratuit

Marciac

Atelier Mandala

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Venez dessiner votre Mandala et le colorier en noir & blanc ou en couleurs !

Informations
A partir de 6 ans
Gratuit
Ouvert à tous
A partir de 6 ans. Gratuit.   .

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16  mdv@marciac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the Augustins cultural and tourist hub, a rich and accessible program awaits you all, blending heritage, artistic creation, and immersive experiences.

Come draw your own mandala and color it in black and white or in color!

Information
Ages 6 and up
Free
Open to everyone

L’événement Atelier Mandala Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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