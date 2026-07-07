Atelier Mandala MARCIAC Marciac
mardi 7 juillet 2026 · MARCIAC · Marciac
Informations pratiques
Marciac
Atelier Mandala
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.
Venez dessiner votre Mandala et le colorier en noir & blanc ou en couleurs !
Informations
A partir de 6 ans
Gratuit
Ouvert à tous
A partir de 6 ans. Gratuit. .
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr
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English :
In the heart of the Augustins cultural and tourist hub, a rich and accessible program awaits you all, blending heritage, artistic creation, and immersive experiences.
Come draw your own mandala and color it in black and white or in color!
Information
Ages 6 and up
Free
Open to everyone
L’événement Atelier Mandala Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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