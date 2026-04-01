Thionville

Atelier manga

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Intervenante Ikuko IKEDA, illustratrice spécialisée dans le style manga et auteure d’histoires illustrées.

Initiation au dessin de personnages manga. Chaque enfant repart avec son propre repart avec son propre portrait en style manga qu’il aura lui-même dessiné.

Sur réservation à musees@mairie-thionville.frEnfants

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Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

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English :

Speaker Ikuko IKEDA, illustrator specialized in manga style and author of illustrated stories.

Introduction to drawing manga characters. Each child leaves with his or her own self-drawn manga portrait.

Book in advance at musees@mairie-thionville.fr

L’événement Atelier manga Thionville a été mis à jour le 2025-11-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME