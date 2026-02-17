Festival BD Le Rayon Vert rue du Donjon Thionville
Festival BD Le Rayon Vert rue du Donjon Thionville samedi 2 mai 2026.
Festival BD Le Rayon Vert
rue du Donjon Domaine Bompard Thionville Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 12:00:00
fin : 2026-05-02 23:59:00
2026-05-02 2026-05-03
Au programme de ce festival de nombreuses surprises et surtout des rencontres avec des auteurs de bandes-dessinées.
Tous les auteurs présents par ici https://www.festivalbd-rayonvert.fr/auteurs/Tout public
rue du Donjon Domaine Bompard Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 festival_bd@centresaintmichel.fr
English :
On the program of this festival: many surprises and especially meetings with comic strip authors.
All the authors present here https://www.festivalbd-rayonvert.fr/auteurs/
L’événement Festival BD Le Rayon Vert Thionville a été mis à jour le 2026-02-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME