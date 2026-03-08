Thionville

Jean Vodaine, explorateur de formes

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-15 2026-05-26

Le Forum-IRTS de Lorraine s’associe à plusieurs partenaires mosellans et luxembourgeois pour proposer une grande manifestation consacrée au poète typographe Jean Vodaine (1921-2006), à l’occasion des vingt ans de sa disparition.

Ces deux expositions célèbrent celui qui fut aussi imprimeur, éditeur, peintre et graveur. À redécouvrir à Puzzle et à la Médiathèque Verlaine de Metz.

Elles sont accompagnées d’une riche programmation associée, abordant autant les écrits de Vodaine que des sujets variés liés à son oeuvre l’Art Brut, la typographie appliquée au cinéma, l’art-thérapie, sans oublier les liens tissés par Vodaine avec la communauté poétique luxembourgeoise.Tout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

The Forum-IRTS de Lorraine has joined forces with several partners in Moselle and Luxembourg to offer a major event dedicated to the typographer poet Jean Vodaine (1921-2006), on the occasion of the 20th anniversary of his death.

These two exhibitions celebrate the man who was also a printer, publisher, painter and engraver. To be rediscovered at Puzzle and the Médiathèque Verlaine in Metz.

They are accompanied by a rich associated program, covering Vodaine?s writings as well as a variety of subjects linked to his work: Art Brut, typography applied to cinema, art therapy, not forgetting the links forged by Vodaine with Luxembourg?s poetic community.

L’événement Jean Vodaine, explorateur de formes Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME