Thionville

Dédicace Eugénie Dielens

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 18:30:00

Date(s) :

2026-05-02

C’est avec beaucoup de joie et enthousiasme que nous recevons Eugénie Dielenspour une séance de dédicaces. À cette occasion, elle vous présentera son tout dernier roman Le jeu des dames . Une romance où les femmes sont au pouvoir et où un journaliste infiltré va se confronter à une reine sombre, mystérieuse et vengeresse.

Également autrice de Gods of love (romantasy et coup de coeur de Kat), Off limits (romance universitaire), Shattered dreams (une romance sportive) ou encore Girl boss (comédie romantique), si vous êtes passionnés de romance, vous trouverez LA romance faite pour vous !

Alors, vous venez ?Tout public

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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

We are delighted to welcome Eugénie Dielens for a book signing. She will be presenting her latest novel, Le jeu des dames . A romance where women rule, and where an undercover journalist comes face to face with a dark, mysterious and vengeful queen.

Also the author of Gods of love (a romantasy and Kat’s favorite), Off limits (a college romance), Shattered dreams (a sports romance) and Girl boss (a romantic comedy), if you’re a romance fan, you’ll find THE romance for you!

Are you coming?

L’événement Dédicace Eugénie Dielens Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME