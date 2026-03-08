Thionville

Apéro littéraire Jean Vodaine

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le Théâtre de Nihilo Nihil présente son dernier opus d’apérolittéraire.

Soit la rencontre d’un public avec une oeuvre, ici les poésies et contes de Jean Vodaine, intercalés d’éléments biographiques concernant le poète-ouvrier lorrain et agrémentés de musiques et de chansons.

Sur inscriptions.Tout public

0 .

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 50 98 theatre.de.nihilo.nihil@wanadoo.fr

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English :

Théâtre de Nihilo Nihil presents its latest apérolittéraire opus.

In this case, the poems and tales of Jean Vodaine, interspersed with biographical details of the Lorraine poet-worker and accompanied by music and song.

Registration required.

L’événement Apéro littéraire Jean Vodaine Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME