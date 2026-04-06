Saint-Brisson

Atelier Mangeoires Mandala en Osier

Route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 45 – 45 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Avec Isabel, vous découvrirez la vannerie d’osier lors de cet atelier ludique ouvert aux grands et aux petits à partir de 10 ans pour réaliser une mangeoire à oiseaux. Nous tresserons de l’osier brut de différentes variétés pour créer une forme à suspendre ou pour soi…

Prévoir des chaussures de marche- possibilité de pique-niquer sur place .

Route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté herbiersdumorvan@gmail.com

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English : Atelier Mangeoires Mandala en Osier

L’événement Atelier Mangeoires Mandala en Osier Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)