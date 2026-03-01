Atelier manuel créatif fleurs en papier Le Chat Chouette des jeux Pertuis

Atelier manuel créatif fleurs en papier

Samedi 14 mars 2026 à partir de 14h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Pour fêter le printemps, que vous soyez grands ou petits, venez participer à notre atelier manuel créatif pour fabriquer vos fleurs en papier 5€ par personne pour le matériel

N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate spring, whether you are young or old, come and take part in our creative manual workshop to make your own paper flowers 5? per person for materials

L’événement Atelier manuel créatif fleurs en papier Pertuis a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Pertuis