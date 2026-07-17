Atelier manuel en lien avec le patrimoine, Mairie, rue Ovide Miont, Fouquières-lès-Béthune
samedi 19 septembre 2026 · Mairie, rue Ovide Miont · Fouquières-lès-Béthune
Informations pratiques
Atelier manuel en lien avec le patrimoine Samedi 19 septembre, 10h30 Mairie, rue Ovide Miont Pas-de-Calais
sur inscription à recupart62@gmail.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
L’artiste Noémie Vaast propose un atelier manuel aux enfants de la commune sur le thème du patrimoine artistique ( réalisation d’un tableau façon art moderne et recyclage, en abordant un peu de perspective, de travail sur les couleurs et en explorant l’utilisation de médiums et de techniques variés : dessin, peinture, collage, relief…).
La base de l’oeuvre serait un collage à partir de photos des édifices de la ville photocopiés.
Mairie, rue Ovide Miont rue Ovide Miont Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71 https://www.fouquieres-lez-bethune.fr Parking
L’artiste Noémie Vaast propose un atelier manuel aux enfants de la commune sur le thème du patrimoine artistique ( réalisation d’un tableau façon art moderne et recyclage, en abordant un peu de de et…
© commune de Fouquières-lez-Béthune
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