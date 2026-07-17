Atelier manuel en lien avec le patrimoine, Mairie, rue Ovide Miont, Fouquières-lès-Béthune

Informations pratiques

Atelier manuel en lien avec le patrimoine Samedi 19 septembre, 10h30 Mairie, rue Ovide Miont Pas-de-Calais

sur inscription à recupart62@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’artiste Noémie Vaast propose un atelier manuel aux enfants de la commune sur le thème du patrimoine artistique ( réalisation d’un tableau façon art moderne et recyclage, en abordant un peu de perspective, de travail sur les couleurs et en explorant l’utilisation de médiums et de techniques variés : dessin, peinture, collage, relief…).

La base de l’oeuvre serait un collage à partir de photos des édifices de la ville photocopiés.

Mairie, rue Ovide Miont rue Ovide Miont Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71 https://www.fouquieres-lez-bethune.fr Parking

L’artiste Noémie Vaast propose un atelier manuel aux enfants de la commune sur le thème du patrimoine artistique ( réalisation d’un tableau façon art moderne et recyclage, en abordant un peu de de et…

© commune de Fouquières-lez-Béthune