CONCERT A L’EGLISE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE, Eglise, Fouquières-lès-Béthune

Informations pratiques

CONCERT A L’EGLISE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE Samedi 19 septembre, 19h00 Eglise Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

L’ensemble Hémiolia propose un concert original sur le thème de l’amour à l’église : AMOR, AMOR

Un concert qui se déroulera à l’église de Fouquières-lez-Béthune qui date du 18ème siècle. Une rencontre inédite entre la musique et le patrimoine.

En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane

Eglise rue de l’église, Fouquières Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71

L’ensemble Hémiolia propose un concert original sur le thème de l’amour à l’église : AMOR, AMOR

© ensemble Hémiolia