CONCERT A L’EGLISE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE, Eglise, Fouquières-lès-Béthune
samedi 19 septembre 2026 · Eglise · Fouquières-lès-Béthune
Informations pratiques
CONCERT A L’EGLISE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE Samedi 19 septembre, 19h00 Eglise Pas-de-Calais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
L’ensemble Hémiolia propose un concert original sur le thème de l’amour à l’église : AMOR, AMOR
Un concert qui se déroulera à l’église de Fouquières-lez-Béthune qui date du 18ème siècle. Une rencontre inédite entre la musique et le patrimoine.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane
Eglise rue de l’église, Fouquières Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71
L’ensemble Hémiolia propose un concert original sur le thème de l’amour à l’église : AMOR, AMOR
© ensemble Hémiolia