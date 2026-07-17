LE PARCOURS VILLAGE PATRIMOINE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE, Mairie, rue Ovide Miont, Fouquières-lès-Béthune

Informations pratiques

LE PARCOURS VILLAGE PATRIMOINE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE 19 et 20 septembre Mairie, rue Ovide Miont Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous souhaitez découvrir l’histoire du village en toute autonomie.

Profitez des 8 panneaux du parcours Village Patrimoine (2,6km) pour découvrir la petite histoire de Fouquières-lez-Béthune.

Le plan du parcours est à retirer en mairie. Il peut être téléchargé sur le site internet de la commune www.fouquieres-lez-bethune.fr (rubrique culture et patrimoine, sous rubrique Village patrimoine)

Mairie, rue Ovide Miont rue Ovide Miont Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71 https://www.fouquieres-lez-bethune.fr [{« link »: « http://www.fouquieres-lez-bethune.fr »}] Parking

Vous souhaitez découvrir l’histoire du village en toute autonomie.

©commune de Fouquières-lez-Béthune