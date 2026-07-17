LE PARCOURS VILLAGE PATRIMOINE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE, Mairie, rue Ovide Miont, Fouquières-lès-Béthune
samedi 19 septembre 2026 · Mairie, rue Ovide Miont · Fouquières-lès-Béthune
Informations pratiques
LE PARCOURS VILLAGE PATRIMOINE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE 19 et 20 septembre Mairie, rue Ovide Miont Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous souhaitez découvrir l’histoire du village en toute autonomie.
Profitez des 8 panneaux du parcours Village Patrimoine (2,6km) pour découvrir la petite histoire de Fouquières-lez-Béthune.
Le plan du parcours est à retirer en mairie. Il peut être téléchargé sur le site internet de la commune www.fouquieres-lez-bethune.fr (rubrique culture et patrimoine, sous rubrique Village patrimoine)
Mairie, rue Ovide Miont rue Ovide Miont Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71 https://www.fouquieres-lez-bethune.fr [{« link »: « http://www.fouquieres-lez-bethune.fr »}] Parking
Vous souhaitez découvrir l’histoire du village en toute autonomie.
©commune de Fouquières-lez-Béthune
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