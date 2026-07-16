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LANCEMENT SUR INTERNET DE L’INVENTAIRE PARTICIPATIF SUR L’HISTOIRE DU CIMETIERE DE FOUQUIERES-LEZ-BETHUNE, Eglise, Fouquières-lès-Béthune

samedi 19 septembre 2026 · Eglise · Fouquières-lès-Béthune

LANCEMENT SUR INTERNET DE L’INVENTAIRE PARTICIPATIF SUR L’HISTOIRE DU CIMETIERE DE FOUQUIERES-LEZ-BETHUNE, Eglise, Fouquières-lès-Béthune

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise
Adresse
rue de l'église, Fouquières
Ville
62232 Fouquières-lès-Béthune
Département
Pas-de-Calais

LANCEMENT SUR INTERNET DE L’INVENTAIRE PARTICIPATIF SUR L’HISTOIRE DU CIMETIERE DE FOUQUIERES-LEZ-BETHUNE 19 et 20 septembre Eglise Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un groupe d’habitants a travaillé sur l’histoire du cimetière communal. L’inventaire sera mis en ligne sur le site internet https://inventaire.hautsdefrance.fr/ et et sur le site internet de la commune (https://fouquieres-lez-bethune.fr/)
Une aventure unique et participative au coeur de l’histoire de Fouquières-lez-Béthune menée avec la Région Hauts-de-France (service de l’Inventaire)

Eglise rue de l’église, Fouquières Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71 [{« link »: « https://inventaire.hautsdefrance.fr/ »}, {« link »: « https://fouquieres-lez-bethune.fr/ »}]
Un groupe d’habitants a travaillé sur l’histoire du cimetière communal. L’inventaire sera mis en ligne sur le site internet et et sur le site internet de la commune Une aventure unique et au coeur…

© commune de Fouquières-lez-bethune

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