LANCEMENT SUR INTERNET DE L’INVENTAIRE PARTICIPATIF SUR L’HISTOIRE DU CIMETIERE DE FOUQUIERES-LEZ-BETHUNE, Eglise, Fouquières-lès-Béthune

Informations pratiques

LANCEMENT SUR INTERNET DE L’INVENTAIRE PARTICIPATIF SUR L’HISTOIRE DU CIMETIERE DE FOUQUIERES-LEZ-BETHUNE 19 et 20 septembre Eglise Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un groupe d’habitants a travaillé sur l’histoire du cimetière communal. L’inventaire sera mis en ligne sur le site internet https://inventaire.hautsdefrance.fr/ et et sur le site internet de la commune (https://fouquieres-lez-bethune.fr/)

Une aventure unique et participative au coeur de l’histoire de Fouquières-lez-Béthune menée avec la Région Hauts-de-France (service de l’Inventaire)

Eglise rue de l’église, Fouquières Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71 [{« link »: « https://inventaire.hautsdefrance.fr/ »}, {« link »: « https://fouquieres-lez-bethune.fr/ »}]

Un groupe d’habitants a travaillé sur l’histoire du cimetière communal. L’inventaire sera mis en ligne sur le site internet et et sur le site internet de la commune Une aventure unique et au coeur…

© commune de Fouquières-lez-bethune