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Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur), Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur), Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur), Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur) Mercredi 3 juin, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Chaque 1er mercredi du mois, la Médiathèque José Cabanis propose un atelier de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) spécialement pensé pour les débutants.
En l’espace de 2 heures, accompagné par un médiateur, apprenez à utiliser le logiciel ABLETON LIVE®, outil incontournable de la création musicale, et partez avec une œuvre que vous aurez réalisée (pensez à prendre une clé USB). Ces ateliers intimistes (2 participants par session) sont l’occasion idéale pour s’initier à la composition musicale numérique dans une ambiance conviviale.
Médiathèque José Cabanis – pôle Musique (3e étage) 15h-17h
À partir de 13 ans
Sur inscription à la banque d’accueil du pôle Musique (3ᵉ étage)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
composition musicale avec Ableton Live®

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