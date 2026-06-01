Atelier Marmiton, Salle des Rouges Barres, Lezennes

Atelier Marmiton 9 et 11 juin Salle des Rouges Barres Nord

Inscription en mairie jusqu’au jeudi 04 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T12:30:00+02:00

Salle des Rouges Barres 4, rue Chanzy 59260 Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France

Ouvert aux aînés ayant la carte Lez’Aînés

Visuel : Canva