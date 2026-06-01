Atelier Marmiton, Salle des Rouges Barres, Lezennes
Atelier Marmiton, Salle des Rouges Barres, Lezennes mardi 9 juin 2026.
Atelier Marmiton 9 et 11 juin Salle des Rouges Barres Nord
Inscription en mairie jusqu’au jeudi 04 juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T12:30:00+02:00
Salle des Rouges Barres 4, rue Chanzy 59260 Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France
Ouvert aux aînés ayant la carte Lez’Aînés
Visuel : Canva
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