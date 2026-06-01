Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes

Les mercredis de la MDJ Mercredi 10 juin, 14h00 Maison des Jeunes Nord

Sur inscription auprès de la Maison des Jeunes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Maison des Jeunes 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

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Visuel : Canva