Lez’ après-midis Jeux de société, Médiathèque, Lezennes
Lez’ après-midis Jeux de société, Médiathèque, Lezennes vendredi 5 juin 2026.
Lez’ après-midis Jeux de société Vendredi 5 juin, 16h30 Médiathèque Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Partagez un moment convivial autour de jeux de société. Découvrez les jeux proposés, venez apprendre les règles et jouer ensemble !
Visuel : Canva
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