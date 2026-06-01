Lez’ après-midis Jeux de société, Médiathèque, Lezennes

Lez’ après-midis Jeux de société Vendredi 5 juin, 16h30 Médiathèque Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

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Visuel : Canva