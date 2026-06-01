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Atelier Mieux-Être : Le stress et l’anxiété, Salle des Rouges Barres, Lezennes

Atelier Mieux-Être : Le stress et l’anxiété, Salle des Rouges Barres, Lezennes

Atelier Mieux-Être : Le stress et l’anxiété, Salle des Rouges Barres, Lezennes mardi 9 juin 2026.

Lieu : Salle des Rouges Barres

Adresse : 4, rue Chanzy 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Atelier Mieux-Être : Le stress et l’anxiété Mardi 9 juin, 18h00 Salle des Rouges Barres Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00

Atelier participatif animé par des professionnels de la santé mentale et un « usager d’expérience » pour échanger sur les différences entre stress, anxiété et troubles anxieux. Découvrez comment ils impactent nos vies et comment il est possible de bien les gérer.

Salle des Rouges Barres 4, rue Chanzy 59260 Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France
Par l’association Intercommunale de Santé, Santé Mentale et Citoyenneté

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