Atelier Mieux-Être : Le stress et l’anxiété, Salle des Rouges Barres, Lezennes
Atelier Mieux-Être : Le stress et l’anxiété, Salle des Rouges Barres, Lezennes mardi 9 juin 2026.
Atelier Mieux-Être : Le stress et l’anxiété Mardi 9 juin, 18h00 Salle des Rouges Barres Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00
Atelier participatif animé par des professionnels de la santé mentale et un « usager d’expérience » pour échanger sur les différences entre stress, anxiété et troubles anxieux. Découvrez comment ils impactent nos vies et comment il est possible de bien les gérer.
Salle des Rouges Barres 4, rue Chanzy 59260 Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France
Par l’association Intercommunale de Santé, Santé Mentale et Citoyenneté
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