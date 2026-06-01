Baby Gym, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes
Baby Gym, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes samedi 13 juin 2026.
Baby Gym Samedi 13 juin, 10h00 Crèche Les Lutins d’Isidore Nord
Jusqu’à 4 ans révolus – Gratuit – Sur inscription auprès de la crèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Crèche Les Lutins d’Isidore 52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Pour se dépenser et apprendre à maîtriser son corps.
Visuel : Canva
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