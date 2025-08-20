Atelier marque-pages SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Atelier marque-pages SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 21 mai 2026.

Atelier marque-pages

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 19:00:00

2026-05-21

La gravure laser en douceur fabriquer un marque-page super fin

Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

English :

Gentle laser engraving: make a super-thin bookmark

Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Die sanfte Lasergravur: Ein superdünnes Lesezeichen herstellen

Preis: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Incisione laser delicata: realizzare un segnalibro ultrasottile

Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Grabado suave con láser: fabricación de un marcapáginas superfino

Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)

L’événement Atelier marque-pages Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65