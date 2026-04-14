Atelier masques de créatures, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges
Atelier masques de créatures, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges vendredi 17 avril 2026.
Atelier masques de créatures Vendredi 17 avril, 15h00 Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00
Le Frac-Artothèque vous invite à fabriquer vos propres masques à l’aide de bandes plâtrées. Après une courte visite de l’exposition, vous serez guidés pas à pas pour donner forme à de gentils monstres ou à d’autres animaux imaginaires.
Entre découverte artistique et plaisir de manipuler la matière, chaque enfant repartira avec une création originale.
Fabriquer un masque vous aura ouvert l’appétit ? Prolongez votre visite au Frac-Artothèque par une pause goûter au Café-Lecture, autour d’une boisson et d’un encas sucré.
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuZMzwCetDlKbfd7nkP1teO9uodPd1X03oWF7-4SaobZ_Zbg/viewform »}]
Le Frac-Artothèque vous invite à fabriquer vos propres masques à l’aide de bandes plâtrées. #atelier #art #vacancesdepaques
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine
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