Atelier masques de créatures, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges

Atelier masques de créatures Vendredi 17 avril, 15h00 Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Le Frac-Artothèque vous invite à fabriquer vos propres masques à l’aide de bandes plâtrées. Après une courte visite de l’exposition, vous serez guidés pas à pas pour donner forme à de gentils monstres ou à d’autres animaux imaginaires.

Entre découverte artistique et plaisir de manipuler la matière, chaque enfant repartira avec une création originale.

Fabriquer un masque vous aura ouvert l’appétit ? Prolongez votre visite au Frac-Artothèque par une pause goûter au Café-Lecture, autour d’une boisson et d’un encas sucré.

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuZMzwCetDlKbfd7nkP1teO9uodPd1X03oWF7-4SaobZ_Zbg/viewform »}]

Le Frac-Artothèque vous invite à fabriquer vos propres masques à l’aide de bandes plâtrées. #atelier #art #vacancesdepaques

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine