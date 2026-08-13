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AGENDA · Luçon

Atelier, Masques de théâtre La Distylerie Luçon

mercredi 16 décembre 2026 · La Distylerie · Luçon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Distylerie
Adresse
4 rue Pierre Forget
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif

Luçon

Atelier, Masques de théâtre

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:30:00
fin : 2026-12-16 15:30:00

Date(s) :
2026-12-16

Un atelier pour les petits artistes en herbe !
Découvrez le théâtre antique et décorez votre propre masque, à l’image des comédiens de l’époque !

Enfants 4 à 10 ans, accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

A workshop for budding young artists!

L’événement Atelier, Masques de théâtre Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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