Atelier, Masques de théâtre La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Atelier, Masques de théâtre

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 14:30:00

fin : 2026-12-16 15:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Un atelier pour les petits artistes en herbe !

Découvrez le théâtre antique et décorez votre propre masque, à l’image des comédiens de l’époque !

Enfants 4 à 10 ans, accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A workshop for budding young artists!

L’événement Atelier, Masques de théâtre Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud