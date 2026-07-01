Atelier Matière libre Formes animales Place du marché Argentan

Informations pratiques

Argentan

Atelier Matière libre Formes animales

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-09-05

Créez votre animal en argile. Tout public. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

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English : Atelier Matière libre Formes animales

L’événement Atelier Matière libre Formes animales Argentan a été mis à jour le 2026-06-29 par Terres d’Argentan Intercom