AGENDA · Argentan
Atelier Matière libre Formes animales Place du marché Argentan
samedi 18 juillet 2026 · Place du marché · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Atelier Matière libre Formes animales
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-09-05
Créez votre animal en argile. Tout public. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
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English : Atelier Matière libre Formes animales
L’événement Atelier Matière libre Formes animales Argentan a été mis à jour le 2026-06-29 par Terres d’Argentan Intercom
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