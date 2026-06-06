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AGENDA · Chalais

Atelier Médiathèque Chalais Création de petits instruments par Mylène Gonfalone Médiathèque Chalais

lundi 3 août 2026 · Médiathèque · Chalais

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
37 rue de Barbezieux
Ville
16210 Chalais
Département
Charente
Tarif

Chalais

Atelier Médiathèque Chalais Création de petits instruments par Mylène Gonfalone

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Dans cet atelier, vous découvrirez comment transformer des objets du quotidien en instruments de musique!
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Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00  mediathequechalais16@wanadoo.fr

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English : Atelier Médiathèque Chalais Création de petits instruments par Mylène Gonfalone

In this workshop, you’ll discover how to turn everyday objects into musical instruments!

L’événement Atelier Médiathèque Chalais Création de petits instruments par Mylène Gonfalone Chalais a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente

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