Atelier Médiathèque Chalais Création de petits instruments par Mylène Gonfalone Médiathèque Chalais
lundi 3 août 2026 · Médiathèque · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Atelier Médiathèque Chalais Création de petits instruments par Mylène Gonfalone
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Dans cet atelier, vous découvrirez comment transformer des objets du quotidien en instruments de musique!
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Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
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English : Atelier Médiathèque Chalais Création de petits instruments par Mylène Gonfalone
In this workshop, you’ll discover how to turn everyday objects into musical instruments!
L’événement Atelier Médiathèque Chalais Création de petits instruments par Mylène Gonfalone Chalais a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente
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