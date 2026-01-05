Concert Flying Fox + Peinzique Espace arc en ciel Chalais Chalais
Concert Flying Fox + Peinzique Espace arc en ciel Chalais Chalais samedi 6 juin 2026.
Concert Flying Fox + Peinzique
Espace arc en ciel Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le duo Flying Fox est une conversation musicale entre Clémence Cadiot et Lucile Poireau.
Elles vous présentent leur conte original Grandir , où les sons habillent les mots et la lumière devient couleur.
.
Espace arc en ciel Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 84 28 61
English : Concert Flying Fox + Peinzique
The duo Flying Fox is a musical conversation between Clémence Cadiot and Lucile Poireau.
They present their original tale ‘Growing Up’, where sounds dress the words and light becomes color.
