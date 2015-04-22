Atelier, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse
Atelier, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Atelier Mercredi 22 avril, 15h00 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Mercredi 22 avril – 15h
Venez créer et rêver dans l’univers des oiseaux, en lien avec notre exposition prêtée par le Museum « Le silence des oiseaux ».
Médiathèque Danièle Damin
1h -à partir de 7 ans – Inscription au 05-34-24-50-42
Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin [{« type »: « phone », « value »: « 05-34-24-50-42 »}]
Venez créer et rêver dans l’univers des oiseaux
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