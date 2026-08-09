Atelier médiation Mon Livre Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon

Informations pratiques

Montmorillon

Atelier médiation Mon Livre

Médiathèque Prosper Mérimée 9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 11:00:00

fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :

2026-11-28

En amont du spectacle jeune public Mon Livre , venez rencontrer le comédien autrement !

Les ateliers de médiation sont des ateliers de préparation au spectacle Mon Livre à destination des enfants de 3 à 10 ans.

10h: 3-6 ans

11h: 6-10 ans

Ils ne sont pas obligatoires pour voir le spectacle, mais proposent un autre regard et un moment privilégié et ludique autour de la lecture et du jeu théâtral avec le comédien Théophile SCLAVIS.

A l’inverse, il est préférable d’aller voir le spectacle après si vous avez participé à un atelier de médiation; cela permettra de mieux comprendre et appréhender le travail de la compagnie Studio Monstre.

Ces ateliers sont organisés dans les bibliothèques de notre territoire, par la CCVG dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, en partenariat avec La Boulit’.

Les ateliers sont gratuits sur inscription auprès des bibliothèques concernées. .

Médiathèque Prosper Mérimée 9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 90 88 89 contact@laboulit.fr

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English : Atelier médiation Mon Livre

L’événement Atelier médiation Mon Livre Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne