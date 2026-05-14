Montmorillon

Exposition Éternel Moyen Âge

8 Rue Champien Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:30:00

fin : 2026-10-14 17:30:00

Date(s) :

2026-09-02

Venez interroger votre perception du Moyen Âge dans cette exposition qui aborde de nombreux thèmes entre le fantasme et la réalité du Moyen Âge. Exposition réalisée par les Archives Départementales de la Vienne. .

8 Rue Champien Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Exposition Éternel Moyen Âge

L’événement Exposition Éternel Moyen Âge Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne