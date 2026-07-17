Exposition : le langage des oiseaux, Atelier Mélusine, Montmorillon

Informations pratiques

Exposition : le langage des oiseaux 18 – 20 septembre Atelier Mélusine Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le langage des oiseaux

Quatrième exposition du programme d’été, « Le langage des oiseaux » nous ramène à la terre, à l’argile dont toute chose naît. Elle fait écho aux œuvres de Fairchild et Hine, dont la pratique artistique repose sur une relation directe avec le sol. Ici, la terre retrouve sa place au cœur du rituel du repas, entre moisson, fête et partage.

Deux installations en céramique des artistes Fromonteil et Hornbuckle mettent en lumière la richesse et la beauté de ce matériau. Tous deux explorent régulièrement la céramique comme objet de table, tout en repoussant les limites des usages et des conventions du service.

L’exposition met ainsi en avant une pratique rituelle universelle, celle du repas partagé, geste d’hospitalité et de vitalité commun à toutes les cultures et à toutes les époques. Elle interroge les objets qui accompagnent ce rituel, mais aussi les réflexions plus larges liées à l’alimentation et à la communauté.

Au-delà de l’acte fondamental qui consiste à se nourrir dans des contenants issus de la terre, à partir des fruits de cette même terre, l’exposition ouvre un dialogue sur les mondes que nous souhaitons construire pour l’avenir, sur les plans esthétique, social et politique. Du paysan à l’empoisonneur, l’alimentation apparaît ici comme une question de pouvoir autant que de culture.

Atelier Mélusine 20 Rue Montebello, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0749825013 https://www.atelierdemelusine.com/language-of-the-birds https://www.atelierdemelusine.com/programme-det-2026-montmorillon « Le Langage des oiseaux » est présenté au 20, rue Montebello à Montmorillon par l’ATELIER MELUSINE, dans le cadre de son programme d’art contemporain de l’été 2026. De nombreuses places de stationnement gratuites sont disponibles à proximité et Montmorillon est desservi par une ligne ferroviaire directe depuis Limoges et Poitiers. La galerie se trouve à 15 minutes à pied de la gare.

Le rez-de-chaussée est entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant, tandis que l’étage supérieur n’est accessible que par des escaliers.

Le langage des oiseaux

©Andrea Hornbuckle 2026