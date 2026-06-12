Atelier Chevalier Place Régine Deforges Montmorillon
Atelier Chevalier Place Régine Deforges Montmorillon mardi 18 août 2026.
Montmorillon
Atelier Chevalier
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Dans l’église Saint-Laurent découvre le cénotaphe d’Etienne de Vignolles dit La Hire qui a été seigneur de Montmorillon au Moyen Âge et réalise une petite marionnette mobile de chevalier. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe
Places limitées, sur réservation obligatoire au 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr .
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Atelier Chevalier
L’événement Atelier Chevalier Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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