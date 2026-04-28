Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Montmorillon Montmorillon
Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Montmorillon Montmorillon mercredi 19 août 2026.
Montmorillon
Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Montmorillon
2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 10:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Entre fraîcheur et caractère, laissez-vous surprendre par une dégustation originale mêlant jus de pommes de la Ferme du Léché à Saulgé, limonade artisanale des Bières de Montmorillon et saucisson de bison de l’élevage des Bisons de Valdivienne. Une parenthèse gourmande où les saveurs locales du Sud Vienne Poitou révèlent toute la richesse et l’authenticité de notre terroir.
Gratuit.
Sans inscription.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou . .
2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Montmorillon
L’événement Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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